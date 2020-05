BOUGUIRAT (MOSTAGANEM) : Colère de citoyens au sujet de l’aide pécuniaire de 10000 dinars

Ils étaient probablement un peu plus de la cinquantaine à se rassembler devant le siège de l’assemblée populaire communale qu’ils ont bloqué après que certains de leurs représentants ont tenté d’approcher le Maire de la commune pour lui demander des explications sur les raisons pour lesquelles ladite prime ne leur a pas été versée. Malheureusement pour eux, leur principal interlocuteur était absent de son bureau pour des raisons de santé et c’est avec un adjoint au Maire de la commune qu’ils ont eut affaire. Ce dernier a fait comprendre que le versement de cette prime est destiné à des personnes identifiées figurant sur la liste officielle, selon des critères dictés par des dispositions réglementaires en vigueur, qui sont les seuls bénéficiaires en droit, contrairement à ce que s’imaginaient beaucoup de citoyens. Dans le cadre, il a précisé que l’APC a enregistré quelques 3271 dossiers de demande d’octroi d’aide et que le nombre de personnes bénéficiaires est de 1320 ,recensés et retenus selon la priorité ,au titre de la caisse nationale de solidarité, et faisant partie des catégorie de personnes à besoins spécifiques ainsi que les familles adoptives comprenant les femmes veuves et les femmes divorcées ainsi que les personnes atteintes de maladies chroniques. Certains de ces personnes ne démordent pas de penser qu’elles ont droit à une prime du fait du confinement partiel les privant de ressources financières en cette période .Sur le terrain, ce sont plus de rumeurs qui circulent beaucoup plus que ce qui est réellement officiel ,ce qui relève de la désinformation ou de l’intox purement et simplement sachant beaucoup de personnes, dans cette région, peinent à s’assurer un quotidien décent, selon certains.