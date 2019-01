BOUGUIRAT : Les citoyens déplorent l’état du centre de santé

Les citoyens du douar d’Ouled Ben Youcef, relevant de la commune de Bouguirat ont appelé les autorités locales, dont le premier responsable de la commune, le directeur de la santé, et M. le wali afin d’intervenir et remédier à la situation désastreuse dont se trouve le centre de santé ainsi que son logement de fonction, qui n'a pas connu d’aménagement depuis longtemps. Cette structure de santé a connu une lamentable dégradation vu que ses murs se sont lézardés et ses portes et fenêtres ont été extirpées à cause de leur vétusté. Dans ce sens, les habitants de cette localité lancent un appel pressant aux responsables de la commune et ceux de la santé pour une intervention rapide afin d’engager une procédure d’aménagement.