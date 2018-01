BOUGUIRAT : Démantèlement d'une bande de malfaiteurs

Une bande de malfaiteurs composée de quatre personnes dont un mineur, âgées entre 17 et 24 ans, s'est introduite par escalade dans un appartement à Bouguirat, en l’absence de son propriétaire. Ces derniers ont pris quantité considérable de bijoux en or et argent, et une somme d’argent estimée à 65 millions de centimes. Les investigations menées par les éléments de la Gendarmerie nationale ont abouti à l'arrestation des mis en cause qui ont reconnu les faits retenus contre eux. Présentés devant la justice, les cinq présumés voleurs ont été placés sous mandat de dépôt.