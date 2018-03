Un accident de la circulation a été enregistré durant la journée d’avant-hier, après-midi par les services de la protection civile relevant de l’unité de Bouguirat et qui s’est produit à Douar « Kechairia », commune de Souaflia a t on appris. Ce fâcheux accident a malheureusement causé des blessures à 5 personnes intervenu suite à une collision entre un véhicule de type « Renault Clio » et un autre de type « Citroën berlingo » a t on précisé.