BOUGUIRAT : Arrestation de 3 femmes en possession de psychotropes

Les éléments de la gendarmerie nationale ont procédé, ces derniers jours à l’arrestation de trois femmes, âgées entre 31 et 39 ans, originaires de la wilaya de Tiaret en possession de 160 comprimés de psychotropes, dont 70 comprimés d’ecstasy, et de 50 dirhams et 40 Rivotryl 25 mg, soupçonnés de provenir du trafic de drogue. Les mises en cause, soupçonnées de liens avec un réseau criminel opérant dans le domaine du trafic d’ecstasy et de psychotropes, ont été arrêtées sur la route qui relie la commune de Bouguirat à Sidi Khatab, indique nos sources sécuritaires. Les trois suspectes, ont été placées en garde à vue pour les besoins de l’enquête qui se déroule sous la supervision du parquet compétent, impliquées dans ce réseau criminel. Cette opération s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par les services de sécurité pour lutter contre la criminalité et particulièrement le trafic de drogues et de psychotropes.