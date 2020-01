BOUGUIRAT : Arrestation d’un trafiquant d’engrais et de pesticides périmés

Décidément, l’appât du gain facile pousse certaines personnes sans scrupules à se livrer à des trafics touchant n’importe quoi comme produit, au détriment de la loi et de la santé des consommateurs, finalement. Mais, des d'informations sont parvenues aux services de la Sûreté, indiquant qu'il y a une quantité d'engrais agricoles à bord d'un véhicule du type Mazda, portant une immatriculation de la wilaya de Mostaganem, lequel est suspecté dans un trafic illégal de produits chimiques agricoles, impropres à l’usage. Sur cette base, les agents de la sûreté urbaine de Bouguirat, après avoir pris toutes les mesures juridiques nécessaires et avisé le procureur de la République, près le tribunal de Mostaganem, ont procédé à l’immobilisation du véhicule signalé et arrêté le suspect qui le conduisait. L’inspection dudit véhicule en question a permis de constater qu’il transportait effectivement un chargement de produits chimiques, périmés, à usage agricole et des engrais. L’enquête à ce sujet, a révélé que le mis en cause s’apprêtait à écouler des engrais azotés dont des insecticides à l’usage auxquels ils sont destinés et ce, sans détenir un registre de commerce pour cette activité. Les produits découverts ont été saisis soit, plus de 110 quintaux d'engrais azotés en plus d'autres produits de lutte contre les insectes parasites périmés , en l’occurrence des pesticides sous forme de liquide ,d’un poids de 1815 kg.