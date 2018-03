BOUFATIS : Un jeune homme poignardé mortellement par son voisin

La paisible localité de Boufatis a été secouée avant-hier par un terrible crime. Un jeune homme âgé de 21 ans a été mortellement poignardé par son voisin. En effet, suite à une rixe, le mis en cause, sous l'effet de la colère, a asséné un coup de couteau à son antagoniste au niveau du cou. Evacué vers le service des urgences de l'hôpital «1er Novembre» de l'USTO, la victime a succombé à ses blessures. La dépouille mortelle a été déposée à la morgue et une enquête a été ouverte. Le mis en cause a été arrêté par les éléments de la brigade de la gendarmerie territorialement compétente. D'autre part, un jeune homme âgé d'une vingtaine d'années a succombé à ses blessures avant-hier au niveau de l'hôpital d'Oran, après deux semaines de coma. La victime avait reçu un coup de pioche suite à une dispute entre voisins. Le drame s'est produit le deuxième jour du mois de Ramadan au niveau du quartier Les Planteurs.