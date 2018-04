BOUFARIK : Neuf Tissemsiltis parmi les victimes du crash

Le bilan du crash de l’avion militaire, qui s’est écrasé dans le périmètre de la zone aérienne de Boufarik s’élève à 257 passagers et après l’identification des corps, la wilaya de Tissemsilt a eu sa part de Chouhada en enregistrant neuf victimes issus de huit communes de la wilaya et dans de telles conditions, l’ensemble des responsables avaient observé une minute de silence à la mémoire des martyrs victimes de cette tragédie, d’autre part, des foules nombreuses se sont dirigées vers les domiciles mortuaires et ont présenté en cette douloureuse circonstance leurs plus sincères condoléances aux familles des martyrs victimes de cette tragédie, et partagent, également, ces condoléances et l'expression de leur solidarité avec l'ensemble du peuple Algérien. Les réseaux sociaux se sont enflammés et c’est grâce aux internautes qu’on a pu connaitre et identifier les (09) victimes de la wilaya, des associations, des personnalités et autres représentants de la société civile qui se sont regroupés à Ouled Bessam, Sidi Slimane, Layoune etc. en geste de solidarité et pour présenter leurs condoléances aux martyrs de la wilaya qui étaient ; Abdellah Achir et Teloul Khaled de Bordj Emir Abdelkader, Merzoug Fethi de Layoune, Fordjani Sahli de Ouled Bessam, Guendouz Ali de Sidi Slimane, Kesri Hocine de Youssoufia, Baali Ali de Tamelaht, Adli Merouane de Tissemsilt et Malek Fouad de Lardjem.