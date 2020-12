BOUDJEBHA EL-BORJ (SIDI BEL-ABBES) : L’habitat rural entravé par le manque d'assiettes foncières

A Boudjebha El-Borj, chef-lieu de la commune relevant de la daïra de Sfisef,30 km à l'est de Sidi Bel-Abbès des dizaines de bénéficiaires en possession même d'arrêtés municipaux relatifs à la construction de logements ruraux, se disent malheureusement confrontés, contre toute attente, à un embarras sans précédent: L'inexistence de terrain devant servir d'assiette foncière pour l'habitat rural. "Les élus nous ont orientés tout récemment, vers un espace désigné à cet effet’’, diront certains d'entre eux exaspérés. ‘’Notre joie n'a duré qu'un laps de temps, et pour cause: au moment où nous nous préparions à entamer les travaux d'édification, nous fûmes surpris par un étranger venu de Sig, wilaya de Mascara qui nous a sommés de quitter les lieux, nous menaçant d'une déposition, avant d'aller immédiatement s'en prendre aux élus locaux". "Ce fut le propriétaire du terrain en question qui aurait présenté les justificatifs nécessaires. Le calvaire ne fait donc que perdurer et nous mettre dans une situation intenable", ont-ils conclu.