BOUAHANIFIA (MASCARA) : Les voleurs de bouteilles de gaz butane écroués

La police de la sûreté de daïra de Bouhanifia dans la wilaya de Mascara a réussi à démanteler un groupe de malfaiteurs composé de trois personnes spécialisées dans le vol à l'intérieur des maisons, à la suite d'une plainte de la victime, à qui on a volé des bouteilles de gaz butane. L'enquête a abouti à l'identification de l'un des suspects, qui a reconnu les faits, et donné les noms de ses deux partenaires qui furent à leur tour arrêtés. Les deux bouteilles de gaz butane ont été restituées à la victime, et les suspects présentés devant la justice.