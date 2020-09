BORDJ MENAIEL : Arrestation d’une bande de malfaiteurs

Les services de la police judiciaire de la sûreté de Bordj Menaiel ont démantelé une bande composée de Sept (07) personnes spécialisée dans le vol des appartements et autres commerces a indiqué la DSW dans un communiqué Vendredi. Les éléments de la brigade mobile de la police judiciaire (BMPJ) ont réussi à mettre fin aux agissements de cette bande de malfaiteurs composée de sept éléments dont l’âge varie entre 16 et 29 ans ,originaires de Bordj Menaiel impliqués dans des délits de vols par effractions avec dissimulation d’objets volés et violation des procédures de confinement , précise le communiqué. Les recherches lancées suite aux dépôts de plainte de victimes ont permis de récupérer la majorité des objets volés suite à des perquisitions menées sur mandat du procureur de la République territorialement compétent.