BORDJ BOUNAAMA (TISSEMSILT) : Glissement de terrain à la cité des 32 logts participatifs

En effet, par des journées comme celles de cette semaine qui avait connu des précipitations assez considérables dont leur impact sur les routes et les constructions, la situation était édifiante en ce week-end dans cette cité au point où une grande partie de l’assiette sur laquelle était construite cette cité s’est mise à s’effriter par le fait d’un glissement de terrain dangereux alors que le soi-disant mur de soutènement s’est effondré. Ce terrible effondrement n’a heureusement pas fait de victime mais il aurait pu être fatal dans d’autres conditions et si le glissement n’a pas touché les blocs, le danger est omniprésent. Des fissures énormes sont apparues sur toutes les parties qui sont dépourvues de ce mur aggravant davantage le risque sur la vie des habitants de cette cité. Des passants, les concernés affirment que toutes les parties concernées par ce projet sont au courant de la situation depuis des années, l’un d’eux ajoute « on n’a pas cessé d’alerter les responsables sur le retard et sur la qualité des travaux et à chaque fois, ils ne font que constater et au meilleur des cas, ils ne font que se déplacer pour un constat mais sans plus. En fin de compte, ni la partie concernée (promoteur) et direction du logement ni encore la collectivité locale (l’APC) n’ont daigné prendre la chose au sérieux. Et voilà, le mal qui se produit, l’état de ces constructions « blocs et parties d’accompagnement dont le mur de soutènement» menacent d’un autre glissement et représentent un danger pour la vie des habitants. En somme, ce glissement de terrain et l’effondrement de ce mur sont une alerte qu’il faut prendre au grand sérieux pour prendre les décisions nécessaires, afin d’éviter d’autres dégâts qui seront certainement préjudiciables sur le développement de Bordj Bounaama au futur sachant que cette région est réputée par ses glissements de terrain et la nature de son sol imprévisible.