BORDJ BOU ARRERIDJ : 18 personnes intoxiquées au monoxyde de carbone

Pas moins de dix huit personnes ont été intoxiquées après avoir inhalé du monoxyde de carbone lors d’une veillée funèbre dans le village de Haltala dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj, apprend-on auprès des sources médiatiques. Les personnes asphyxiées ont été évacuées vers l’hôpital. Neuf personnes évacuées par la protection civile et neuf autres par les citoyens. L’incident a, d’ailleurs eu lieu alors que les membres de la famille étaient réunis à l’occasion d’une veillée funèbre. Depuis le début du grand froid on a, ainsi, dénombré un nombre effrayant de décès pour cause d’inhalation du monoxyde carbone.