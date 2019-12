BORDJ BOU ARRERIDJ : 15 contrats de concession attribués à des investisseurs

Quinze (15) contrats de concession ont été distribués au profit de nouveaux investisseurs activant dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj, selon le directeur local de l’industrie et des mines. Cette opération vise à encourager les investisseurs et donner une impulsion au développement économique, a indiqué à l’APS Fayçal Haba, ajoutant que les assiettes foncières, qui sont réservées aux domaines de l’agroalimentaire, des industries, de la céramique et de l’électronique, sont situées dans la zone industrielle mechta Fatima (commune d’El Hamadia) et le pôle industriel Remail (commune de Ras El Oued). Ces projets permettront de créer près de 2.000 nouveaux postes d’emplois, a-t-il dit, affirmant que l’investissement constitue «un pilier principal susceptible d’apporter la valeur ajoutée à l’économie locale». M. Haba a appelé les investisseurs à déposer leurs dossiers auprès de la direction de l’industrie, assurant que «toutes les assiettes foncières disponibles à travers les zones industrielles et les zones d’activités dans la wilaya seront mises à leur disposition». Des assiettes foncières d’une superficie globale de plus de 200.000 m2 ont été récupérées dans le cadre de l’assainissement du foncier industriel, a fait savoir le directeur de l’industrie et des mines, précisant que cette opération, en cours d’exécution, a permis de mettre le foncier non exploité à la disposition des investisseurs sérieux.