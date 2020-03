BORDJ BADJI MOKHTAR (TAMANRASSET) : Un mort et trois brûlés dans un incendie criminel

Un incendie qui s’est déclaré dans la matinée du lundi dernier, au niveau d’une maison situé à Hay Mohamed Boudhiaf de Bordj Badji Mokhtar, a causé la mort d’un enfant et des brûlures à sa mère et deux de ses frères. Le corps calciné de l’enfant mort dans ce sinistre ainsi que les trois brûlés ont été évacués par la protection civile vers l’hôpital de Bordj Badji Mokhtar. La brigade de la gendarmerie territorialement compétente a ouvert une enquête qui a abouti à déterminer les causes et circonstances de ce sinistre et a interpellé un individu suspecté d’avoir commis cet acte criminel.