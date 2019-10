BORDJ BADJI MOKHTAR : Découverte d’une cache d'armes et de munitions

Une cache d’armes et de munitions a été découverte à Bordj Badji Mokhtar, par un détachement de l'Armée nationale, a indiqué ce jeudi un communiqué du ministère de la Défense nationale, qui fait part aussi de la destruction, par d'autres éléments de l'ANP d'une bombe de confection artisanale à Batna. "Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l’exploitation de renseignements, et lors d’une opération de fouille et de recherches menée à Bordj Badji Mokhtar (6ème Région militaire), un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert, le 16 octobre 2019, une cache d’armes et de munitions contenant un (01) fusil à répétition, (20) fusées pour obus de mortier de calibre 82 mm, une quantité de munitions s’élevant à (248) balles, ainsi que (25) kilogrammes d’ammoniac servant dans la préparation d’explosifs et deux (02) appareils de communication émetteur-récepteur, précise la même source. Un autre détachement de l’ANP a détruit, une (01) bombe de confection artisanale, dans la localité de Theniat El Hamra, commune de Larbaâ, wilaya de Batna (5ème RM)", est-il ajouté.