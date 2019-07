BORDJ BADJI MOKHTAR : Découverte d’un arsenal de guerre

Un important arsenal de guerre vient d’être découvert au sud-est de Bordj Badji Mokhtar dans l’extrême sud de la wilaya d’Adrar lors d’une opération combinée entre une brigade mobile polyvalente de la douane et les forces opérationnelles de l’ANP dans le secteur de BBM. Selon une source de la direction régionale de la douane algérienne à Béchar, une brigade mobile polyvalente de la douane opérant en étroite collaboration avec les forces opérationnelles de l’ANP dans le secteur de BBM a découvert une cache d’armes dans l’erg contenant trois fusils semi-automatiques de marque Simonov SKS, une mitrailleuse légère de type Degtiarev RPD communément appelée Dictariov et un fusil 3G, un orienteur de tir pour mortier 82 mm, un chargeur en forme de disque , 213 balles de calibre 7,72x19,39 , d’autres balles de différents calibres et 8 coups de mortier 82 mm, autrement dit munitions pour ce genre d’arme. La réussite de cette opération montre une fois de plus le degré de vigilance acquis sur le terrain par les forces de l’ANP ayant pour charge la sécurisation du territoire national contre toute intrusion terroriste et plus particulièrement au niveau des zones frontalières du sud.