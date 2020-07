BLOQUES DEPUIS QUELQUES MOIS : 317 Algériens rapatriés de France

Quelque 317 citoyens algériens, bloqués en France depuis quelques mois à cause des répercussions de la pandémie du Covid-19 qui secoue le monde entier, ont été rapatriés vers Mostaganem et Aïn Temouchent, mardi soir, via l'aéroport d'Oran, ont indiqué mercredi les services des deux wilayas de l’Ouest du pays. Les citoyens sont arrivés à bord de deux avions de la compagnie nationale "Air Algérie", provenant de Toulouse et Bordeaux. Leurs avions ont atterri à l’aéroport "Ahmed-Benbella" d’Oran, avant d'être dirigés vers les lieux de leur confinement de 14 jours, dans le cadre des dispositions préventives contre la propagation du coronavirus, ont indiqué les mêmes sources. A ce propos, 222 citoyens arrivés de Toulouse, et pour lesquels 11 bus ont été mobilisés, ont été transportés vers la wilaya de Mostaganem où ils sont hébergés "dans de très bonnes conditions au niveau de l’hôtel Az-safir", a fait savoir à l’APS le directeur des transports de cette wilaya, Mustapha Kada Belfar. 95 autres citoyens rapatriés de Bordeaux, ont été acheminés directement vers la wilaya d’Aïn Temouchent où ils séjourneront durant leur période de confinement de deux semaines au niveau de la station thermale de "Hammam Bouhdjar", a fait savoir la cellule de communication de la wilaya d’Aïn Temouchent, assurant que toutes les dispositions ont été prises pour une bonne prise en charge des citoyens concernés "sur tous les plans".