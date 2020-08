BLOQUES DEPUIS PLUSIEURS MOIS : Arrivée des Algériens rapatriés des États-Unis

Le vol de rapatriement des Algériens bloqués aux États-Unis prévu pour ce jeudi 30 juillet, a atterri ce vendredi, matin, à l’aéroport Houari Boumédiène. En effet, un Airbus A330 a atterri ce vendredi 31 juillet et premier jour de l’Aid El Adha, au sol de l’aéroport Houari Boumédiène en provenance de Washington D.C, avec à son bord les ressortissants algériens bloqués jusque-là aux États-Unis d’Amérique à cause de la pandémie du Coronavirus. Dans une publication Twitter, la compagnie aérienne nationale, Air Algérie, explique que ce vol s’inscrit dans le cadre de l’opération de rapatriement destinée au profil des ressortissants algériens bloqués à l’étranger à cause de la pandémie du Coronavirus, comme décidé par le Chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune. Vendredi, dans l’après-midi, l’avion en question a atterri sur le sol de l’aéroport international de Wasignton-Dulles pour rapatrier les Algériens qui étaient bloqués aux États-Unis depuis plusieurs mois.