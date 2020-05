BLOQUES DEPUIS AVRIL DERNIER : Rapatriement de 233 Algériens du Maroc

En effet, Le même responsable précise que les voyageurs sont arrivés à 1h00 du matin à l’aéroport "Messali Hadj" de Tlemcen en provenance de Casablanca, la même source a souligné qu’ils ont été dirigés, directement, vers deux hôtels pour un confinement de 14 jours, dans le cadre des dispositions préventives contre la propagation du coronavirus, ajoutant que toutes les mesures nécessaires ont été prises pour assurer les bonnes conditions de leur hébergement. A noter que qu’une équipe médicale et des psychologues accompagneront les personnes confinées au nouveau des deux hôtels pour assurer leur encadrement en la matière, selon le directeur du tourisme. Il convient de souligner que l’opération globale de rapatriement, qui a été lancée mercredi dernier, a touché environ 1560 Algériens bloqués dans quatre pays ; le Royaume-Uni, la France, le Maroc et la Tunisie. Le chargé de l’information et de la communication à d’Air Algérie, Amine Andaloussi, avait indiqué hier à l’APS que le vol de samedi, en provenance de l’aéroport international de Paris Charles De Gaulle, sera suivi d’un autre avion qui quittera plus tard dans la journée, le même aéroport. Pour rappel, un vol a été effectué, mercredi, depuis Londres avec 256 Algériens, qui sont actuellement hébergés dans deux hôtels près d’Alger. Depuis le début de la crise sanitaire, l’Algérie a rapatrié plus de 8.000 de ses ressortissants.