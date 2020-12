BLOQUES A L’ETRANGER : 770 enseignants et étudiants universitaires rapatriés

Un total de 770 enseignants et étudiants universitaires ont été rapatriés jusqu’en novembre dernier, dans le cadre des mesures prises suite à la propagation du coronavirus, a indiqué le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, affirmant qu'il n’y aura pas une deuxième prolongation des bourses d'études à l’étranger. Dans un post sur Facebook concernant la prolongation des bourses d’études à l’étranger, le ministre a indiqué que 770 enseignants et étudiants universitaires ont été rapatriés durant la période allant du mois de juillet jusqu’au 14 novembre derniers, ajoutant que les services de son département reçoivent des demandes pour une deuxième prolongation qui "ne peuvent être satisfaites", la précédente prolongation étant "exceptionnelle". Suite à la propagation de la Covid-19 à travers le monde, la tutelle avait tenu une réunion avec la Commission nationale de formation et de perfectionnement à l’étranger (CNFPE) en deux sessions exceptionnelles pour débattre des questions relatives aux demandes de prolongation, au terme de laquelle il a été convenu d’accorder 15 jours supplémentaires par mois au profit de 281 bénéficiaires ayant épuisé leurs bourses, et ce jusqu’au 30 juin dernier. Lors d'une réunion tenue le 14 juillet 2020 au siège du ministère des Affaires étrangères, il a été convenu de soumettre des propositions à la CNFPE, dont l’octroi du quart du mois à 146 chercheurs dont la bourse arrive à terme mi-juillet, tout en prolongeant les bourses, dès le mois de septembre, aux boursiers dans le cadre du programme national exceptionnel destiné à ceux n’ayant pas achevé leurs recherches.