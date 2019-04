BLOCAGE DES SALAIRES DES EMPLOYES DE L’APC DE SAFSAF : La recette intercommunale de Bouguirat dans l’embarras

C’est à la suite d’un arrêté, émanant de la direction de la réglementation et des affaires générales de Mostaganem, dument signé par le wali de Mostaganem, établi sous le numéro 605 en date du 18 Février 2018 portant sur les propositions préconisées par le wali afin de gérer convenablement les affaires de la commune de Safsaf dont le journal en détient une copie, que la recette intercommunale semblerait être si embarrassée par la gestion financière de cette commune, voilà plus d’une année. A ce titre, l’arrêté en question en son deuxième article, confie totalement la gestion de l’APC au chef de la daïra de Bouguirat , M.Khaldoune Abdelghani au nom du wali, d’exercer les prérogatives et les missions du conseil d’APC de Safsaf, en vue d’assurer le fonctionnement normal des différents services de la commune dont la continuité du service public, la sécurité ,l’hygiène et la quiétude publique . En plus des missions citées, le chef de daïra a été chargé du fonctionnement du budget communal, tout en gérant les marchés publics et autres consultations touchant aux projets et aux programmes de développement communal. Aujourd’hui, la recette des intercommunales, chargée de la gestion des finances de cette commune, parait être confrontée à tant d’embarras touchant au passif financier de cette APC et vient de bloquer les salaires des employés de cette commune, en saisissant la wilaya pour pouvoir se justifier juridiquement sur les dépenses déjà engagées par la personne occupant la fonction de maire puisque seul le chef de daïra est autorisé par la wilaya à gérer les affaires de l’APC et ce, conformément à l’arrêté cité.