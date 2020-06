BLIDA : Vers la distribution de 400 logements publics locatifs

Une opération d'attribution de 400 logements publics locatifs(LPL) à leurs bénéficiaires sera lancée dès la semaine prochaine par les services de la wilaya de Blida, a annoncé le wali Kamel Nouisser. Dans une intervention sur les ondes de la Radio régionale de Blida, le wali a annoncé la mise au point d’un "calendrier pour l'opération de distribution de logements publics locatifs prévue au lancement la semaine prochaine pour se poursuivre jusqu’à la fin de l’année en cours", a-t-il ajouté. Signalant le coup d’envoi de cette opération à partir de la commune de Soumâa (Est de Blida), où il sera procédé à la distribution de 200 unités LPL, le wali a fait état de l'attribution à leurs bénéficiaires de 200 logements similaires (200) à Meftah, où des résidants d’un bidonville bénéficieront de logements décents, a indiqué le wali. "Ce programme de distribution se poursuivra ultérieurement pour englober d’autres communes de Blida, dont Bouinane et Oued El Alleugue", a-t-il fait savoir. Parmi les projets d’importance devant contribuer à la couverture d’une grande partie de la demande exprimée sur le logement social, à travers la wilaya, Kamel Nouisser a cité celui des 5000 unités LPL, en réalisation à Hai Sefsaf sur les hauteurs de Meftah, "dont la réception interviendra progressivement vers la fin de l’année", a –t-il dit. Selon le wali, le chantier du projet en "est au stade des aménagements externes qui ont été retardés à cause de l’insuffisance des dotations financières destinées pour ce faire", a-t-il observé, signalant "la levée de cette contrainte dernièrement, et la poursuite, en cours, de ces travaux, en vue de la réception du projet, dans les délais impartis", a-t-il assuré.