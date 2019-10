BLIDA : Une mineure séquestrée et violée par deux jeunes

Deux jeunes ont séquestré et violé une fille mineure pendant trois jours dans la wilaya de Blida. Les deux individus, âgés de 21 et 24 ans, ont drogué leur victime et l’ont séquestrée dans une vieille maison où le viol a eu lieu, selon le site arabophone Ennahar. Les éléments de la Gendarmerie nationale ont fini par interpeller les deux jeunes, après que le père de la victime ait déposé plainte. En effet, au bout de trois jours, la victime a pu s’enfuir et rentrer chez elle. Après la plainte et l’enquête menée sur la base de renseignements, les gendarmes ont pu identifier les auteurs du viol et les interpeller. Ils ont ensuite été présentés devant la justice. Selon la même source, la jeune adolescente s’est disputée avec sa mère et s’est enfuie du domicile familial. Elle a rencontré les deux jeunes à bord d’une moto à Blida. Quand elle a décidé de rentrer à la maison, les mis en cause lui ont proposé de l’accompagner. Mais en cours de route, ils ont changé d’itinéraire pour l’emmener vers une vieille maison abandonnée dans un champ. Les deux complices ont fait boire du jus contenant de la drogue à leur victime, qui a perdu connaissance juste après. C’est après cela qu’ils l’ont violé à tour de rôle pendant trois jours, jusqu’à ce qu’elle trouve le moyen de s’évader.