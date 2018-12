BLIDA : Une femme abandonne ses 2 enfants dans un hôtel

Une mère de 20 ans a abandonné ses 2 enfants dans une chambre d’hôtel situé au centre-ville de la wilaya de Blida apprend-on de sources concordantes. En effet, c’est les employés de l’hôtel en question, qui ont été alertés, la semaine dernière, par les pleurs incessants d’enfants venus d’une chambre de l’établissement. Ces derniers ont alerté les services de police qui ont ouvert la porte. Ils ont trouvé une fillette de 3 ans et son jeune frère, 18 mois, dans un état de panique et affamés. Le garçon est, de plus, un non-voyant. Les deux enfants ont été abandonnés par leur mère, qui louait une chambre dans cet hôtel pour éviter de rejoindre son mari, qui vit, lui, à Adrar. Les deux enfants ont été pris en charge par l’hôpital de la ville qui a découvert que le jeune garçon est atteint de cécité à cause de négligences. La jeune maman a été retrouvée après d’intenses recherches. Elle est en détention en attendant d’être traduite devant le juge d’instruction où elle sera jugée pour « abandon de descendants ».