BLIDA : Une adolescente de 16 ans violée par son beau-frère

Le tribunal de Blida a eu à traiter au cours de la semaine passée, une affaire choquante d’un viol sur une mineure, a-t-on appris de sources locales. En effet, il s’agit d’une adolescente de 16 ans qui était violée régulièrement pendant trois ans par son beau-frère, le mari de sa sœur. Selon les mêmes sources, tombée enceinte de lui à l’âge de 16 ans, la jeune victime a déclaré à la justice que le mis en cause a abusé d’elle une première fois à l’âge de 13 ans. Et cet acte est devenu une habitude. Notons que le beau-frère se comportait avec sa belle-sœur en partenaire régulier et l’obligeait à entretenir avec lui des relations sexuelles. Tombée enceinte, la jeune fille a déposé plainte contre son beau-frère qui a tenté de nier les faits prétextant que sa belle-sœur avait, en réalité, une relation avec un autre jeune homme. Mais devant l’évidence, le suspect a été condamné à 5 ans d’emprisonnement.