BLIDA : Un chauffeur clandestin, torturé par 3 femmes

Un homme âgé de 23 ans, exerçant le métier de chauffeur clandestin, a été enlevé, séquestré, agressé et torturé pendant plusieurs heures par trois femmes. Selon le journal arabophone ‘’Ennahar ‘’ qui rapporte l’information, les faits se sont déroulés dans la commune d’Oued Djer (wilaya de Blida) où un guet-apens a été tendu à la victime par l’une des mises en cause, âgée de 47 ans, qui lui a fait croire qu’elle le sollicitait pour un déplacement vers la wilaya de Tipaza. Arrivé au domicile de cette femme, la victime a été menacée d’une arme blanche et attachée à l’aide d’un fil électrique par la principale mise en cause, aidée dans cette entreprise par sa fille mineure et une troisième femme, indique la même source. Suite à cela, la victime a été tabassée et torturée de diverses manières, notamment en lui faisant subir des décharges électriques, indique le même média, qui ajoute que l’une des femmes a même obligé la victime à boire de l’urine. L’homme aurait également été filmé pendant son sévisse par l’une des mises en cause. Ayant finalement réussi à se libérer après plusieurs heures de séquestration, la victime a pris la fuite et s’est dirigée vers la brigade de Gendarmerie nationale territorialement compétente pour déposer plainte, mais a croisé l’une des accusée sur son chemin accompagnée de son fiancé, indique la même source qui ajoute que la victime a une nouvelle fois été rouée de coups par les deux personnes, avant d’être finalement sauvée par l’intervention de passants. Ayant été informés des faits, les éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté les trois femmes et un homme dans le cadre de cette affaire, tandis qu’une cinquième personne est toujours en fuite, a indiqué la même source qui précise que les accusés seront jugés au mois de juin prochain pour les faits qui leurs sont reprochés.