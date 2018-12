BLIDA : Saisie d’un stock de 60 tonnes de bananes

La direction du commerce de la wilaya de Blida a saisi une quantité importante de bananes stockée dans les chambres froides de la ville de Meftah, estimées à 60 tonnes, a révélé ce mardi cet organisme public. Les mêmes sources ont expliqué que les chambres froides ont été cirées, et un procès-verbal a été établi pour un importateur pour non-facturation, sachant que ce processus avait été mené en coordination avec la gendarmerie nationale et la direction du commerce de l’État d’ Alger. Selon la même source, les quantités de la Banane saisies ont été distribuées à divers organismes publics tels que les hôpitaux, les maisons de retraite et les organismes de bienfaisance.