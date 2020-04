BLIDA : Réouverture de toutes les stations-services

Le wali de Blida, Kamel Nouicer a annoncé, vendredi, que toutes les stations-services réparties à travers le territoire de la wilaya, reprendront du service, et ce suite à la levée du confinement total sur cette wilaya et son remplacement par le confinement partiel, dans le but de prévenir la propagation de la pandémie de Covid-19. « Toutes les stations-services réparties sur le territoire de la wilaya, au nombre de 65 stations relevant des deux secteurs public et privés, reprendront leurs activités, suite à la levée du confinement total sur la wilaya et son remplacement par un confinement partiel entré en vigueur dès vendredi, coïncidant avec le premier jour de Ramadhan », indiqué M. Nouicer dans une déclaration à la presse. Cette mesure allégera la grande pression enregistrée au niveau des quelques stations-services autorisées à travailler tout au long de la période du confinement total et permettre aux citoyens de se déplacer sans désagréments pendant la tranche horaire comprise entre 07h00 et 14h00, a assuré le même responsable.