BLIDA : Plusieurs entreprises industrielles autorisées à la reprise

Prés de 200 entreprises industrielles ont été autorisées à reprendre leurs activités, suite à la levée de la mesure du confinement total, à Blida, et son remplacement par un confinement partiel le 24 avril dernier, a indiqué le directeur de l’industrie de la wilaya. « Quelque 195 entreprises industrielles ont été autorisées à la reprise, depuis la levée de la mesure du confinement total, imposée durant un mois à la wilaya, et son remplacement par un confinement partiel le 24 avril dernier », a indiqué à l’APS, Lotfi Rezzoug. Signalant la poursuite en cours de la délivrance des autorisations de reprise, il assuré que la « totalité des entreprises industrielles ayant suspendu leurs activités durant le confinement, reprendront du service après le fête de l’Aid El Fitr ». Le responsable a souligné, en outre, l’obligation faite à ces entreprises de se « conformer à un ensemble de mesures susceptibles d’éviter la propagation du nouveau coronavirus, dont la réduction du nombre des employés, le respect de la distanciation sociale, et l’application des mesures barrières, telles que le port du masque de protection et l’usage du gel hydro alcoolique, en plus de la désinfection régulière du lieu du travail et des moyens de transport des travailleurs », a t-il précisé. « Des commissions de contrôle ont été constituées en vue d’effectuer des visites inopinées au niveau de ces entreprises pour constater le niveaux de leur application de ces mesures », a fait savoir, en outre, M.Rezzoug. Cette autorisation de reprise a, également, profité au réseau de transport des matières premières, des marchandises et des produits, a ajouté le même responsable.