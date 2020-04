BLIDA : Les commerçants de produits alimentaires interdits de fermer tôt

Les services de la wilaya de Blida, soumise, depuis le 24 mars dernier, à un confinement total, en raison de l’enregistrement du plus grand nombre de cas de nouveau coronavirus (Covid-19), ont émis une nouvelle instruction interdisant aux commerces de produits alimentaires et pharmaceutiques de fermer tôt, a-t-on appris auprès de la wilaya. Au titre des mesures complémentaires décidées pour contenir la propagation du Covid-19, les "commerçants de produits alimentaires, fruits et légumes, pain, viandes et lait et dérivés, de même que les pharmaciens, sont tenus de rester ouverts jusqu’au soir, afin de permettre aux citoyens d’acquérir leurs besoins", a-t-on ajouté de même source. Les services du commerce et de sécurité concernés sont chargés d’effectuer des patrouilles, à travers l’ensemble des communes, pour constater le suivi de cette instruction, dont les contrevenants risquent le retrait du registre de commerce, est-il précisé. A noter que la direction du commerce de Blida a émis, la semaine écoulée, une décision stipulant la nécessité de la réouverture de la totalité des commerces de vente de produits alimentaires, des fruits et légumes et des grandes surfaces commerciales, qui ont été contraints de fermer à cause du confinement total imposé à la wilaya.