BLIDA : L’Association des oulémas fait don de produits alimentaires

L’Association des oulémas musulmans algériens a fait don de 20 tonnes de produits alimentaires, à titre d’aides à la wilaya de Blida qui est soumise à un confinement total, a-t-on appris du trésorier du bureau national de l’association, Noureddine Rezig. L’association, à travers sa branche de wilaya, a fourni « trois camions chargés de 20 tonnes de produits alimentaires, à titre d’aides à nos frères en confinement à Blida », a indiqué à l’APS, Noureddine Rezig. Ces aides qui ont été remises aux autorités locales, contiennent selon le même responsable, des pommes de terre, de la semoule, de l’huile, du café et autres produits alimentaires de large consommation. Par ailleurs, l’association a envoyé une caravane d’aides à l’hôpital Nedi Mohamed de Tizi Ouzou, d’une valeur de 3 millions de Da. Ce don englobe des respirateurs, des concentrateurs d’oxygène, des oxymètres, des tables médicales, 180.000 litres de solution désinfectante, 50.000 gants médicaux, des lunettes de protection ainsi que des bavettes. M. Rezig a appelé à la nécessité de préserver ces appareils et de les entretenir périodiquement pour les besoins d’une utilisation à long terme dans cet hôpital. L’Association des Oulémas musulmans algériens avait fait don, la semaine passée, de 30 lits médicalisés et d’une quantité considérable de dons en aides médicales d’une valeur d’un milliard de centimes pour l’Etablissement hospitalo-universitaire Frantz-Fanon de Blida.