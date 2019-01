BLIDA : Gaïd Salah supervise les programmes de préparation

Le Général de Corps d’Armée Ahmed Gaïd Salah, Vice-ministre de la Défense Nationale, Chef d’ Etat-major de l’Armée Nationale Populaire effectuera à partir d’aujourd’hui, une visite de travail et d’inspection en 1ère Région Militaire à Blida. C’est ce qu’a indiqué un communiqué du MDN paru hier, et qui ajoute que cette visite, entre dans le cadre du suivi de l’exécution des programmes de préparation au combat de l’année 2018/2019. A cette occasion, le Général de Corps d’Armée présidera des réunions d’orientation avec les cadres et les personnels de la Région.