BLIDA : Deux médecins emportés par le Coronavirus

Après la perte tragique du Professeur Si Ahmed, spécialiste en chirurgie au CHU Frantz Fanon et trois médecins généralistes qui sont Docteur Aliche, Docteur Kebaili et Docteur Djama Kebir, ainsi que le pneumologue Docteur Boukhari, le corps médical de la wilaya de Blida est encore frappé par deux nouvelles pertes tragiques, rapporte une source médiatique. En effet, selon la même source, il s’agit du Docteur Yacine Bendekkiche, pneumologue installé à Larbaa à l’est de la wilaya, mort suite à sa contamination par le Coronavirus. Suivi, deux jours après, du Docteur Meftouh Abdelhalim, médecin coordinateur de la polyclinique de Chebli, qui a malheureusement connu la même fin. Depuis la levée partielle du confinement, les citoyens respectent de moins en moins les mesures préventives notamment le respect de l’éloignement social et le port du masque. De plus, depuis quelques semaines, les marchés ont repris leurs activités.