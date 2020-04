BLIDA : Démantèlement d’un atelier clandestin de fabrication de gel hydro-alcoolique

Un atelier clandestin de fabrication de gel hydro-alcoolique, si précieux en temps de pandémie du Covid-19, a été démantelé mercredi à Blida par la brigade économique et financière de la police judiciaire. « Nous avons démantelé un atelier secret de fabrication illicite de gel hydro-alcoolique et de produits de désinfection destinés à la commercialisation » a indiqué à la Chaîne 3, Anouar Chaânebi, officier à la brigade économique et financière de la police judiciaire de la sûreté de wilaya de Blida. « Nous avons procédé également à la saisie d’une quantité de matière première et de plusieurs machines servant à la confection de ces produits », a-t-il ajouté. Selon la même source, un dossier judiciaire à l'encontre des personnes impliquées sera préparé pour les présenter devant la juridiction compétente.