BLIDA : Arrestation d'un élément de soutien aux terroristes

Un élément de soutien aux groupes terroristes a été arrêté vendredi, à Blida, par un détachement combiné de l'Armée nationale populaire (ANP), a indiqué samedi le ministère de la Défense nationale dans un communiqué (MDN). "Dans le cadre de la lutte antiterroriste, un détachement combiné de l'ANP a arrêté, le 27 décembre 2019, un (1) élément de soutien aux groupes terroristes à Blida (1ère Région Militaire), tandis qu’un autre détachement de l’ANP, en coordination avec les services de la Sûreté nationale, ont intercepté, à Ouargla (4ème RM), cinq (5) individus, et récupéré un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, et une quantité de munitions, et saisi 10 kg et 112g de kif traité et une somme d’argent estimée à 130 millions de centimes", a précisé le MDN.