BLIDA : 8 écoles mises à l’énergie solaire

Huit (8) écoles pilotes ont été dotées d’équipements fonctionnant à l’énergie solaire à Blida, en attendant de généraliser cette expérience à l’ensemble des établissements scolaires, ont indiqué les services de wilaya. Chargée du projet, l’entreprise ‘’ Mitidja Inara ‘’ a mis en service, jusqu’à présent, huit (8) écoles primaires fonctionnant à l’énergie solaire, en leur assurant tous les équipements nécessaires (panneaux hybrides, générateurs…) à la concrétisation de cette opération, a indiqué la même source, citée par l’APS. Ces huit écoles sont situées dans différentes communes de la wilaya de Blida, à l’instar de Bouinan, Ouled Yaïch et Béni Mered, en attendant la généralisation de l’opération à l’ensemble des établissements d’enseignement répartis sur les 25 communes que compte Blida, selon la même source. Cette démarche a pour but d’économiser l’électricité, en trouvant une énergie alternative propre et renouvelable, pour contribuer à la préservation de l’environnement et alléger les charges financières des Collectivités locales, ont précisé les mêmes services. Dans un futur proche, même les mosquées seront alimentées en énergie solaire à Blida, à l’exemple de la nouvelle mosquée de Bougara, première structure relevant du secteur des Affaires religieuses qui bénéficiera de cette expérience, a annoncé la même source. A noter que la wilaya de Blida a, de plus en plus, recours à cette énergie renouvelable, déjà exploitée dans les différents établissements publics, outre son utilisation pour l’éclairage public notamment dans l’ensemble des quartiers de la nouvelle ville de Bouinan.