BLIDA : 3 ans de prison pour l’agresseur de 2 médecins

Le tribunal correctionnel de Blida a prononcé, lundi, une peine de trois ans de prison ferme contre un homme accusé d’avoir agressé deux médecins dans l’exercice de leurs fonctions, au service des urgences du Centre hospitalo-universitaire (CHU) Franz Fanon, a indiqué le parquet général prés la Cour de Blida, dans un communiqué. Dans le cadre de la lutte contre la diffusion d’informations portant atteinte à l’ordre public et à la sécurité publique, et de la protection des personnels du corps médical et paramédical et des gestionnaires des établissements sanitaires, et conformément aux procédures de comparution immédiate, le tribunal correctionnel de Blida a prononcé, selon le même document, une peine de trois ans de prison ferme, assortie d’une amende de 100.000 DA, à l’encontre d’un prévenu poursuivi pour les chefs d’accusation de "agression avec violence contre un fonctionnaire dans l’exercice de sa mission", "tapage dans des lieux publics" , et "état d’ébriété manifeste". "L’accusé dans cette affaire a causé, hier dimanche, un énorme tapage au service des urgences du CHU Franz Fanon, où il a agressé physiquement le médecin de permanence, et un médecin généraliste, dans son bureau, tout en refusant de se conformer aux injonctions de la force publique ", est-il précisé dans le même communiqué.