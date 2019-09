BLESSE LORS D’UN CAILLASSAGE DU TRAIN MOHAMMADIA-MOSTAGANEM : Un passager de la SNTF attend son indemnisation

En date du 24/02/2019, un jeune voyageur, Bettahar Mohamed de Hassi Mamèche, se trouvant dans le train reliant Mostaganem à la ville de Mohammadia, relevant de la wilaya de Mascara, a subi des blessures conséquentes suite à un jet de pierres sur le train en question, de la part d’inconnus et ce, au niveau de la région de « Kadadra » située dans la commune de Fornaka. Le jeune homme a été transporté vers les urgences médico-chirurgicales de Mostaganem où il a reçu les soins de premiers secours et s’est vu délivré un certificat médical attestant une incapacité physique de 15 (quinze) jours. Cet incident a été suivi d’une enquête menée par les éléments de la brigade de la gendarmerie nationale, de la commune de Fornaka. Il est à noter que la direction des chemins de fer de la wilaya de Mostaganem a dressé, un rapport détaillé sur l’affaire de jets de pierres à sa tutelle. Malheureusement, à ce jour aucune suite n’a été réservée à la victime par les services de la SNTF qui attend d’être indemnisée, suite aux blessures dûment constatées et subies en tant qu’usager normal du train en question. Rappelons que l’intéressé demande toujours, aux responsables concernés d’intervenir pour son indemnisation, dans les meilleurs délais.