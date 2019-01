BISKRA : Une jeune fille séquestrée et violée

Une jeune fille mineure kidnappée et violée par deux individus. Âgés de 21 et 27 ans, les 2 mis en cause ont été arrêtés la semaine passée, et placés en détention provisoire par le procureur du tribunal criminel de Biskra. Selon une source judiciaire, l’un des mis en cause était déjà en relation avec la jeune fille qui suivait une formation au niveau du centre professionnel de la ville. Le jour des faits, le copain se présente accompagné de son complice. Sous la menace, les deux malfaiteurs obligent la jeune fille à monter dans une voiture et l’a conduisent dans un appartement du centre-ville. La victime sera séquestrée pendant des heures et violée à répétition par ses agresseurs, avant d’être relâchée. Suite à une plainte pour kidnapping et viol, déposée par le père de la victime, les éléments de la gendarmerie de la ville de Biskra ont procédé à l’arrestation des suspects. Ces derniers ont été mis sous les verrous en attendant leur procès. D’après le père de la victime, sa fille souffre actuellement de troubles émotionnels et de stress post-traumatique graves à cause de ce que ses offenseurs lui ont fait subir.