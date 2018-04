BISKRA : Une femme verse de l’eau bouillante sur son époux

Une femme, originaire de Biskra a été écrouée pour avoir sauvagement agressé son mari avec de l’eau bouillante et un pilon! C’est après une nuit bien chaude que l’époux s’est vu réveillé par un coup de pilon que lui a violemment porté son épouse !Ayant miraculeusement réussi à échapper à ce coup violent. La victime a crié de douleurs, ce qui alerte les voisins qui courent à sa rescousse. Il a été transféré en urgence à l’hôpital de la ville, où il a échappé à la mort mais son corps a été brûlé au 3e degré. Les services de sécurité ont été alertés, et ont arrêté la jeune femme qui a reconnu de suite les faits qui lui ont été reprochés. Elle a justifié son acte par le fait que son mari ne voulait pas officialiser leur mariage ‘’ourfi’’ (religieux) avec des papiers administratifs après plus d’un an de vie commune. «J’ai découvert que son refus qu’il justifiait par des raisons religieuses était dû au fait qu’il était déjà marié à une autre», a-t-elle ajouté pour expliquer son acte.