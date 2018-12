BISKRA : Un jeune de 27 ans tue sa mère

Une mère âgée d’une soixantaine d’années a trouvé la mort aux mains de son propre fils au centre-ville de la wilaya de Biskra, a-t-on appris de sources concordantes. Selon les mêmes sources, le drame, remonte à ce samedi passé et s’est produit lorsque le suspect âgé de 27 ans a asséné plusieurs coups de couteau à sa victime à différents endroits du corps. Connu pour son addiction à la drogue, le fils avait pris l’habitude d’exiger de l’argent à sa mère. Ce jour-là, seul avec sa mère, il va de nouveau tenter de lui soustraire de force de l’argent, mais cette dernière s’y oppose fermement. Face à son refus, sa colère monte et devient violente. Sans réfléchir, il prend le couteau de cuisine qui se trouvait à proximité et assène huit coups à sa propre mère, a-t-on appris. Évacuée à l’hôpital de Biskra, la victime est décédée des suites de ses blessures, tandis que le mis en cause a été appréhendé par les éléments des services de sécurité, quelques heures après avoir commis son crime, ont indiqué les mêmes sources. Une enquête a été diligentée par les éléments de la sûreté de la wilaya de Biskra pour faire la lumière sur ce crime. Le suspect sera présenté dans les plus brefs délais devant le procureur de la République près le tribunal criminel de la cour de Biskra pour répondre des chefs d’accusation de meurtre avec préméditation et utilisation d’armes blanches, ont ajouté les mêmes sources.