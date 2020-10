BISKRA : Un chauffeur de taxi égorgé dans sa voiture

Un crime odieux a secoué la wilaya de Biskra, où un corps sans vie a été retrouvé vidé de son sang, dans sa voiture près de la commune de Foughale. Selon ce qui a été rapporté par plusieurs sources locales, les individus on tranché le gorge d’un chauffeur de taxi âgé d’une soixantaine d’années. Selon la version les habitants de la même commune, « les assassins, auraient tenté de voler le véhicule de la victime qui travaillait comme chauffeur de taxi “clandestin”. Ce dernier aurait opposé sa résistance aux malfaiteurs, qui le tueront avant de prendre le fuite ». Les services de sécurité de la wilaya de Biskra, on vite diligenté une enquête afin d’identifier les coupables et les interpeller, ainsi que découvrir les circonstances de ce crime crapuleux..