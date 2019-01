BISKRA : Peine capitale pour les assassins de l’étudiante

Les accusés dans l'affaire de l'assassinat de l'étudiante Abir à Biskra ont été condamnés à de lourdes peines. En effet, le tribunal criminel de Biskra a rendu son verdict tard dans la nuit du lundi à mardi en prononçant la peine capitale à l'encontre de l'accusé principal, sa mère, son frère et deux de ses sœurs. Tandis que deux autres accusés, à savoir, le frère et la sœur de l'accusé principal ont été condamnés à perpétuité. L’accusé principal et les autres membres de sa famille comparaissaient pour homicide avec préméditation, complicité dans l’accomplissement d’un crime et de non dénonciation d’un acte criminel. Le mobile de l'abominable crime est le refus de la jeune étudiante de se marier avec son voisin, l'assassin principal, selon les aveux faits devant le tribunal. Pour rappel, le corps sans vie de l'étudiante Abir Hafida démembrée avait été retrouvé le 27 février dernier soit le lendemain de sa disparition. L'assassin, un célibataire de 34 ans, vivait dans le même immeuble et a profité de l'absence des membres de sa famille et du retour de l'étudiante pour la tirer, la faire rentrer et l'agresser dans son appartement. Il l'avait ensuite découpée en morceaux à l'aide d'une scie à métaux. La première moitié avait été trouvée dans une rue étroite derrière la maison de la jeunesse du quartier où il réside, et la deuxième moitié a été trouvée près du stade de la ville de Biskra.