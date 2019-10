BISKRA : Levée du gel sur les projets de deux hôpitaux

Le gel a été levé sur la réalisation de deux (2) projets d’établissements hospitaliers dans la wilaya de Biskra, a indiqué le wali, Ahmed Kerroum. Dans une déclaration à la presse en marge d’une visite d’inspection effectuée, dimanche soir, M. Kerroum a précisé que cette décision concerne des opérations portant construction d’un hôpital de 240 lits au chef-lieu de wilaya et une structure similaire d’une capacité de 60 lits affectée au profit de la ville de Sidi Khaled, soulignant que les procédures relatives à la concrétisation de ces acquis en faveur du secteur de la santé, seront lancées durant la semaine en cours. En plus de ces deux (2) projets, le même secteur sera renforcé à l’échelle locale par la réalisation d’une maternité d’une capacité de 80 lits dans la localité de Bordj Benazzouz ainsi qu’une structure spécialisée en médecine et chirurgie cardiaque prévue au chef-lieu de wilaya, a ajouté le chef de l’exécutif local. Dans le cadre des efforts visant la réhabilitation des infrastructures du secteur, une enveloppe financière estimée à 20 milliards DA a été allouée à la wilaya pour la mise à niveau des réseaux des établissements de santé à travers diverses communes notamment, celles situées loin des grands pôles hospitaliers à l’instar des communes d’El Feidh, Ain Zaâtout, Besbes et Ras El Miaâd, a-t-il affirmé.