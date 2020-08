BISKRA : Distribution de 484 logements LPL

Les clés de 484 logements de type public locatif (LPL) ont été remises à leurs bénéficiaires dans la wilaya de Biskra, lors d’une cérémonie organisée mercredi à la bibliothèque principale du pôle universitaire de la commune d’El Hadjib. L’opération, présidée par le chef de l’exécutif local, Abdellah Abinouar a porté sur la distribution de 484 logements LPL réalisés par l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI), à travers 13 communes de la wilaya parmi lesquelles El Kantra, Ain Naka, Beranis et Ras El Miad. Le chef de l’exécutif local a déclaré à cette occasion que la liste des bénéficiaires de ces logements a été établie «en toute transparence», assurant que «ce quota a bénéficié à ceux qui le méritaient réellement». Il a, à ce propos, ajouté que «ces logements sont fin prêts et répondent à toutes les conditions nécessaires préalables à leur livraison notamment en matière d’aménagement extérieur et de raccordement aux différents réseaux». Le wali a, par ailleurs, annoncé la livraison de plusieurs autres quotas de logements sociaux durant les fêtes nationales à venir, notamment au chef-lieu de wilaya, indiquant que les services de wilaya veillent au respect des délais de livraison après étude des listes des bénéficiaires.