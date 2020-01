BISKRA : Démantèlement d’un réseau de faussaires de monnaie

Les éléments de la Sûreté de la daïra de Foughala dans la wilaya de Biskra ont démantelé lundi 20 janvier un réseau de faussaires de monnaie nationale qui activait sur les réseaux sociaux. Ainsi, selon le communiqué de la Sûreté de Biskra, une information est remontée à leurs services sur la présence de transactions effectuées avec de faux billets au niveau de certains marchés à bestiaux de la région. Une souricière est alors tendue et un premier suspect est appréhendé. Arrêté aux alentours d’un « Souk », sa fouille corporelle a permis de trouver l’équivalent de 22 millions (centimes) en coupures de 2000 Da falsifiés. Mandat en poche les policiers ont entamé une perquisition à son domicile où 98 millions (centimes) en coupures du même montant ont été retrouvés. Il s’est avéré par la suite, que le réseau agissait via les réseaux sociaux. C’est donc la brigade de cybercriminalité qui a pris le relais. La traque a permis à la police du Net de remonter à un « groupe fermé » sur Facebook qui a pu être très vite démasqué. Au final, six (6) membres du réseau ont pu être arrêtés et devraient prochainement répondre de leurs actes devant la Justice. Trois (3) autres éléments de la bande restent toutefois en fuite et activement recherchés par les services de Sécurité.