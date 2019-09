BIR EL-DJIR (ORAN) : Sit-in des citoyens du bidonville de Sidi Bachir devant la daïra

Il s’agit de citoyens qui n’ont pas bénéficié de logements lors de la dernière opération de relogement qui a permis d’éradiquer ce bidonville en relogeant ses occupants à la cité 1600 logements. Les protestataires qui ont investi l’intérieur du siège de la daïra étaient en colère. Ils laissent entendre qu’ils n’ont pas «été reçus par le chef de daïra ». La protestation des citoyens a failli virer au drame, quand quelques un d’entre eux, ont failli commettre le pire. Un citoyen s’est jeté du premier étage du siège en tentant de se suicider, les cris des femmes étaient entendus dans le siège. Une vidéo de cette tentative a été largement relayée sur les réseaux sociaux, selon des témoins oculaires, un autre a tenté de se jeter devant un véhicule et un 3eme citoyen, s’est cogné volontairement la tête contre un tableau d’affichage. Les protestataires ont voulu ainsi, attirer l’attention sur leur souffrance qui dure depuis plusieurs mois. Contacté par nos soins, le chef de la daïra, M. Felliti a démenti les propos selon lesquels, il n’aurait pas reçu les protestataires. Le chef de daïra a affirmé avoir reçu 15 de leurs représentants. « On s’est réunis avec eux à la salle de réunion, et ces citoyens ont exposé leurs demandes » dira-t-il. Ces derniers ont soulevé leurs préoccupations liées au logement, qui reste selon notre interlocuteur, «un droit légitime ».Le nombre de ces familles qui ont déposé des recours, se situe entre 60 et 100. Le chef de la daïra a expliqué que c’est à la commission de daïra de trancher dans ce dossier et d’étudier ces cas de recours.