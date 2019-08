BIR EL DJIR (ORAN) : Le nouveau maire suspendu par le wali

Le wali d’Oran M. Mouloud Chérifi vient de suspendre l'actuel P/APC de la commune de Bir El Djir M.Krazib Mohamed installé à peine trois mois après l'incarcération de l'ex-maire M. Guenfoud Amine dans la prison d'Arzew pour des affaires de corruption des 45 milliards. Malheureusement, pour M. Krazib Mohamed, ce nouveau maire qui a été élu par les 18 membres de la municipalité de Bir El Djir, il y a trois mois, vient d'être poursuivi pour des affaires de corruption et surfacturation des fournitures et marchés publics. Une fois, le wali d’Oran M. Mouloud Chérifi mis au courant des pratiques douteuses de ce nouveau maire qui est poursuivi dans plusieurs affaires de corruption, a vite réagi pour le suspendre et le remplacer par Ait Merar Nedjadi du parti FLN. Par ailleurs, le wali d'Oran vient de demander l'ouverture d'une enquête sur les dépassements et agissements néfastes de ces élus indélicats qui veulent à tout prix s'enrichir davantage au dos de l'Etat.