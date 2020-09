BIR EL-DJIR (ORAN) : La route fait deux morts et deux blessés

Un grave accident spectaculaire a causé la mort de deux personnes et engendré des blessures à 2 autres mardi passé aux environ de 17 h30, rapporte une source concordante. L’accident s’est produit dans la commune de Bir El Djir sur le 4ème périphérique, non loin de Haï Ennour , dans la wilaya d’Oran, suite à une collision survenue entre deux voitures l’une de marque ‘’ Golf Volkswagen’’ et l’autre une ‘’Hyundai’ selon la protection civile qui a été alertée. La source indique également que des dégâts matériels ont été enregistrés sur les deux véhicules. Tout de suite les victimes, âgées entre 20 et 50 ans, dont une femme, ont été prises en charge par les éléments de la protection civile et évacuées vers l'hôpital du 1er Novembre 1954 à Oran, dans un état critique. Deux parmi elles ont succombé à leurs blessures dés leur admission à l'hôpital, tandis que la femme se trouve au service des urgences chirurgicales ainsi que l'autre victime qui a été mise sous surveillance au service de Réanimation, selon des sources hospitalières. Une enquête a été ouverte par les services de sécurité compétents pour déterminer les causes de ce drame qui vient encore endeuiller des familles .